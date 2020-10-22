Ангарск, Иркутская область, , 12:14 — REGNUM Администрация Ангарского округа Иркутской области выделит средства на доставку врачей к пациентам. Об этом сообщил мэр Сергей Петров.

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Ранее главные врачи лечебных учреждений округа рассказали о потребности поликлиник в дополнительном транспорте для доставки участковых врачей.

Начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в Ангарске Ольга Кощина подчеркнула, что в связи с распространением коронавируса и ростом сезонных ОРВИ нагрузка на систему здравоохранения растет ежедневно, как и количество вызовов участковых врачей на дом, не связанных с ковидом.

На призыв о помощи уже откликнулись 11 ангарчан с личным транспортом. Администрация прорабатывает вопрос доставки врачей службой такси. На это планируется направить средства резервного фонда муниципалитета.