Сеул, , 12:10 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонные переговоры с коллегой из Мальдивской Республики Абудуллой Шахидом, с которым обсудила вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, диалог состоялся по просьбе главы министерства иностранных дел Мальдив.

В ходе переговоров представители двух стран обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах, пути развития сотрудничества в борьбе с коронавирусом, а также договорились поддерживать регулярные личные контакты и сотрудничать на международной арене.

Южнокорейский дипломат также обратилась к коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).