Триполи, , 12:13 — REGNUM Заместитель главы миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по поддержке в Ливии Стефани Уильямс сообщила о позитивных итогах двух дней мирных переговоров с участием лидеров враждующих сторон в Ливии. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

На этой неделе в Женеве проходит четвертый раунд совместной ливийской военной комиссии, направленной на достижение постоянного прекращения огня.

Представитель ООН по мирному урегулированию в Ливии заявила, что обе стороны достигли договоренностей по ряду важных вопросов, которые непосредственно влияют на жизнь и благосостояние ливийского народа.

Уильямс отметила, что делегации согласились открыть сухопутные маршруты, соединяющие все регионы и города Ливии, и возобновить полеты по всей стране. Она добавила, что враждующие стороны согласились прекратить использование «подстрекательских формулировок» и привлечь к ответственности всех, кто использует «ненавистнические высказывания в социальных сетях для подстрекательства к насилию».

По ее словам, военное руководство Ливии также согласилось поддерживать нынешнее перемирие в стране и избегать любой военной эскалации. Уильямс полагает, что эти соглашения будут соблюдаться, потому что они являются непосредственными решениями представителей враждующих сторон.

«И я думаю, что это действительно самое оптимистичное и позитивное развитие событий… И именно поэтому я продолжаю быть очень оптимистичной в отношении того, что стороны собираются достичь более прочного и постоянного прекращения огня», — сказала Уильямс.

Ливия находится в состоянии войны с тех пор, как в 2011 году был убит бывший лидер Муаммар Каддафи. Ожесточенная общенациональная борьба за власть продолжается между двумя соперничающими правительствами — международно признанным правительством в столице Триполи и Ливийской национальной армией, базирующейся в Бенгази и возглавляемой Халифой Хафтаром. В последние месяцы боевые действия прекратились под «международным давлением».

Выражая оптимизм по поводу переговоров, Уильямс сказала, что предвидит много трудностей на пути к достижению прочного мира, поскольку сторонам предстоит обсудить более острые вопросы соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия приветствует межливийские прямые переговоры в Женеве