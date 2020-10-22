Минск, , 12:02 — REGNUM Спецслужбы России и Белоруссии имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере безопасности. Об этом 22 октября заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств и наших граждан», — сказал Нарышкин. Он добавил, что спецслужбы смогут защитить граждан от возникающих угроз.

Напомним, 22 октября Сергей Нарышкин прибыл в Минск и встретился во Дворце независимости с Александром Лукашенко. Белорусский лидер выразил благодарность Нарышкину за информацию, предоставленную белорусским спецслужбам.

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