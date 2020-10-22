Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Еще шесть китайских СМИ, действующих на территории США, были признаны американским внешнеполитическим ведомством «иностранными миссиями» в целях борьбы с «коммунистической пропагандой», заявил 21 октября госсекретарь страны Майкл Помпео, сообщает Reuters.

В этой категории китайских СМИ оказались Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review и Economic Daily. По словам Помпео, подобный шаг был сделан в рамках борьбы с «коммунистической пропагандой Китая» в США.

«Они [указанные СМИ] в значительной мере находятся в собственности или, по сути, контролируются иностранным правительством», — глава дипломатии США.

«Мы не налагаем никаких ограничений на то, что эти СМИ могут публиковать в США; мы просто хотим, чтобы американцы, потребители информации, могли различать новости, написанные свободной прессой, и пропаганду, распространяемую самой Коммунистической партией Китая», — подчеркнул он.

В свою очередь генеральный редактор китайского государственного издания The Global Times, которое считают «рупором» Коммунистической партии Китая, Ху Сицзинь отметил, что США «зашли слишком далеко», указав на то, что Китай обязательно ответит на этот шаг.

«Пока китайские СМИ будут притесняться, Пекин обязательно будет отвечать, и в список ответных мер может быть включена деятельность американских СМИ в Гонконге», — заявил он.

Напомним, отнесение того или иного СМИ к категории иностранной миссии производится в соответствии с Законом об иностранных представительствах и предполагает, что юридические лица, признанные таковыми, «обязаны будут соблюдать определенные административные требования, которые также применяются к иностранным посольствам и консульствам в США».