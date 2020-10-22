Пхеньян, , 11:54 — REGNUM Всем иностранным гражданам, которые находятся в Северной Корее, рекомендовано весь сегодняшний день, 22 октября, воздержаться от выхода на улицу. Такое предупреждение распространил протокольный департамент министерства иностранных дел КНДР. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

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Кроме российского дипведомства, рекомендации также направлены в другие аккредитованные на территории Северной Кореи дипломатические миссии, а также представительства международных организаций. В частности, в генеральное консульство РФ в Чондине и специалистам СП «РасонКонТранс» в Расоне.

«В связи с ожидаемым приближением со стороны Китая пыльной бури всем иностранцам, находящимся в КНДР, настоятельно рекомендуется с утра и до конца дня 22 октября исключить выход в город и оставаться дома, плотно закрыв окна», — говорится в заявлении департамента.

Поясняется, что такие меры обусловлены тем, что «вместе с частицами «желтой пыли» на территорию республики может быть занесён коронавирус нового типа».

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В посольстве заявили, что намерены выполнить рекомендации корейских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса и по 19 сентября более 3300 граждан КНДР сдали тесты на наличие коронавируса. На карантин были помещены более 600 граждан страны. В общей сложности на карантин в Северной Корее были помещены 31 63 человека.