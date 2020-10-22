Джакарта, , 11:41 — REGNUM Военный наблюдатель из Университета Паджаджаран Муради заявил, что перед министром обороны Индонезии Прабово Субианто стоит три основные задачи, сообщает CNN Indonesia.

По словам военного наблюдателя, министру обороны Индонезии необходимо сконцентрироваться на управлении оборонной промышленностью, выстраивании линии обороны и благополучии солдат.

Между тем, военный наблюдатель из индонезийского института обороны и стратегических исследований Бени Сукадис заявил, что Прабово Субианто следует обратить внимание на несколько вещей, в частности, на закупку основного оборудования системы вооружения.

Известно, что министр обороны Индонезии планировал закупить некоторое количество военной техники в нескольких странах, таких как Франция, Австрия, Россия и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии планируетвстретиться с министром обороны Франции Флоренс Парли.

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