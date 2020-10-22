Киев, , 11:45 — REGNUM Прекратить войну в Донбассе могут международные силы, введённые в регион. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью журналисту Роману Цымбалюку, опубликованном в Youtube-канале журналиста.

«Любая договорённость относительно Донбасса может быть достигнута, но может быть достигнута между нами и Западом с одной стороны и Россией с другой», — подчеркнул экс-министр.

Климкин уверен, что судьба Донбасса во многом зависит от итогов президентских выборов в США.

«Реализовать всё… можно только через ввод какого-то международного компонента… Речь не идёт о десятках тысяч тяжеловооружённых миротворцев. Речь идёт о разумном международном компоненте: администрации, контроле, военных советниках, полицейском компоненте», — рассказал он.

Напомним, ранее министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что в случае успешного захвата Украиной территории ДНР и ЛНР население региона будет «поражено в правах», а местная власть будет сформирована из представителей других регионов Украины, поскольку к жителям Донбасса нет доверия.

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