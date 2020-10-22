Киев, 22 октября 2020, 11:45 — REGNUM Прекратить войну в Донбассе могут международные силы, введённые в регион. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью журналисту Роману Цымбалюку, опубликованном в Youtube-канале журналиста.
Климкин уверен, что судьба Донбасса во многом зависит от итогов президентских выборов в США.
Напомним, ранее министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что в случае успешного захвата Украиной территории ДНР и ЛНР население региона будет «поражено в правах», а местная власть будет сформирована из представителей других регионов Украины, поскольку к жителям Донбасса нет доверия.
Читайте также: На Украине рассказали о том, что ждёт жителей ДНР и ЛНР при «воссоединении»