Киев, , 11:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью на тему «Осень-2020: победы и вызовы» четырем центральным телеканалам страны.

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба офиса президента.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своем комментарии отмечает, что в ходе интервью президент и журналисты обсудили все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до запущенных украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и тяжесть реформирования секторов». Она также добавила, что это интервью было «открытое и почти без планирования, без ограничений или цензуры».

Интервью будет показано в эфире сегодня же вечером, причем на разных каналах в разное время, от 18:00 до 23:00.

Политический эксперт Сергей Фурса считает, что Зеленскому пришлось давать интервью украинским телеканалам в стиле «как президент Украины всегда» после недавнего провала на ВВС, чтобы «восстановить психику».

«Это можно понять. Человеку было больно, надо было что-то делать… Не президент в этом виноват, это ему досталось от предшественников. Приходит он на Банковую (улица в Киеве, где расположен офис президента), а там «тёплая ванна» стоит. Ну что делать — пришлось залезать», — саркастически отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы. В начале октября в ходе визита в Великобританию Зеленский дал интервью ВВС, которое многие эксперты и политики расценили как явный провал украинского лидера.