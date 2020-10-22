Москва, , 11:35 — REGNUM Депутаты «Справедливой России» ожидают от правительства РФ внесения в Госдуму законопроекта о «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Мы ждем от правительства закона о «гаражной амнистии», есть заявление главы правительства Михаила Мишустина, что закон будет внесен в парламент до начала 2021 года», — заявил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

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Он также напомнил, что соответствующий проект закона разработан.

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В июле 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что законопроект о «гаражной амнистии» находится «в высокой степени готовности». В случае принятия закона «амнистия» будет действовать с 2021 по 2025 годы.

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