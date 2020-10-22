Сеул, , 11:29 — REGNUM Министры обороны Южной Кореи и Канады провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили пути укрепления военного сотрудничества и сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

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По их словам, в ходе разговора стороны также обсудили ситуацию в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Министр обороны Канады Харджит Саджан также поздравил министра обороны Южной Кореи Со Ука со вступлением в должность и выразил на развитие сотрудничества в будущем.

В свою очередь представитель Южной Кореи обратился к канадскому коллеге с просьбой оказать поддержку в проведении встречи министров обороны по вопросам миротворчества, которая пройдёт в Сеуле в 2021 году.