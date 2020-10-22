Вашингтон, , 11:27 — REGNUM В случае своей победы на предстоящих выборах президента США действующий глава американского государства Дональд Трамп намерен «много чего сделать» с Китаем. Он заявил об этом 22 октября во время встречи с избирателями, трансляцию которой вела сеть телестанций Sinclair.

«Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, — это позор», — заявил Трамп в ответ на вопрос о том, какова будет его политика по отношению к КНР в случае победы на выборах.

При этом действующий американский президент не стал пояснять, что именно он имеет ввиду и обвинил Китай в том, что жители США вынуждены носить защитные маски.

«Что они сделали с этой страной, с этим миром… Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор», — сказал американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в выступлении по видеосвязи на Atlantic Future Forum, что Китай является «угрозой столетия».