Москва, , 11:30 — REGNUM Российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения русского поэта и писателя Ивана Бунина. Об этом сообщает 22 октября пресс-служба Кремля.

Он отметил, что юбилейные мероприятия послужат сохранению богатейшего творческого философского наследия Бунина. Обширная программа будет способствовать развитию культурных и просветительских проектов.

«Произведения Ивана Бунина наполнены глубокими размышлениями об истинных ценностях, о сложном выборе, который стоит в жизни каждого человека, о судьбе России и испытаниях, выпавших на долю нашего народа в переломные годы XX века», — говорится в телеграмме главы государства.

Иван Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Среди его известных произведений — роман «Жизнь Арсеньева», рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи», «Антоновские яблоки», мемуары «Окаянные дни». В 1933 году Бунин получил Нобелевскую премию по литературе за «строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

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