Тегеран, 22 октября 2020, 11:21 — REGNUM Заявления директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, будто Исламская Республика предпринимает попытки повлиять на выборы президента США, намеченные на 3 ноября, являются абсурдными. Об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь делегации Ирана в ООН Ализера Мирюсефи.
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Мирюсефи подчеркнул, что «в отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах, тем более «не заинтересован во вмешательстве в американские выборы и не отдает никаких предпочтений их результатам».
В это связи он призвал США «прекратить свои злобные и опасные обвинения в адрес Ирана».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран якобы предприняли усилия для получения информации о регистрации американских избирателей и получили её с целью «повлиять на общественное мнение» в связи с выборами президента США.
По его словам, эта эти данные «могут быть использованы иностранными субъектами для передачи ложной информации зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет доверие к американской демократии».