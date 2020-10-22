Тегеран, , 11:21 — REGNUM Заявления директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, будто Исламская Республика предпринимает попытки повлиять на выборы президента США, намеченные на 3 ноября, являются абсурдными. Об этом в интервью ABC News заявил пресс-секретарь делегации Ирана в ООН Ализера Мирюсефи.

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«Эти обвинения являются не чем иным, как очередным сценарием подрыва доверия избирателей к безопасности выборов в США, и являются абсурдными, — подчеркнул дипломат.

Мирюсефи подчеркнул, что «в отличие от США, Иран не вмешивается в выборы в других странах, тем более «не заинтересован во вмешательстве в американские выборы и не отдает никаких предпочтений их результатам».

«Мир стал свидетелем собственных отчаянных публичных попыток США поставить под сомнение результаты собственных выборов на самом высоком уровне», — подчеркнул пресс-секретарь делегации.

В это связи он призвал США «прекратить свои злобные и опасные обвинения в адрес Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран якобы предприняли усилия для получения информации о регистрации американских избирателей и получили её с целью «повлиять на общественное мнение» в связи с выборами президента США.

По его словам, эта эти данные «могут быть использованы иностранными субъектами для передачи ложной информации зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет доверие к американской демократии».