Киев, , 11:03 — REGNUM По случаю 30-й годовщины независимости Украины, которую отметят в 2021 году, в Киеве может состояться военный парад. Об этом сказано в указе президента Украины Владимира Зеленского №459/2020, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины.

Ко дню независимости Украины в 2021 году планируют провести военный парад на улице Крещатик и на площади Независимости, торжества с участием официальных лиц, церемонии возложения цветов к памятникам, круглые столы и конференции, а также выпустить почтовую марку и юбилейную монету.

«Жду, как теперь весь обслуживающий персонал «тёплой ванны» Зеленского будет объяснять, что так всегда и нужно было», — прокомментировал новость депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Напомним ИА REGNUM, в 2019 году Зеленский решил не проводить военный парад, мотивировав это тем, что сэкономленные деньги можно потратить на дополнительные выплаты военным.

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