Москва, , 10:56 — REGNUM Принципы более справедливого миропорядка, который основан на уважении норм международного права, будут отстаивать страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом 22 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Форума молодых дипломатов стран БРИКС.

По словам главы МИД РФ, углубление партнерства стран БРИКС на стратегическом уровне является одним из приоритетов российской внешней политики, а сама «пятерка» входящих в объединение стран за последние десять лет утвердилась в качестве востребованного и авторитетного формата сотрудничества.

Лавров «Страны объединения солидарно выступают за укрепление коллективных начал в мировых делах, уважение суверенитета, суверенного равенства всех государств, за решение любых конфликтов исключительно мирными средствами. Мы отстаиваем принципы более справедливого миропорядка, основанного на уважении норм и принципов международного права, Устава ООН»

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что традиционный ежегодный Деловой форум стран-участниц БРИКС состоится в период с 20 по 28 октября в онлайн-режиме.