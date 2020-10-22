Джакарта, , 10:40 — REGNUM После визита в США и Австрию министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретится с министром обороны Франции Флоренс Парли, сообщает CNN Indonesia.

Ожидается, что на встрече стороны обсудят соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

«Да, продолжаются переговоры о сотрудничестве в сфере обороны и военной промышленности», — подтвердили в министерстве обороны страны.

Напомним, Прабово Субианто находился в США примерно пять дней с 15 по 19 октября 2020 года. Покинув США, министр обороны Индонезии отправился с визитом в Австрию, чтобы обсудить вопрос о покупке истребителя Eurofighter Typhoon.

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