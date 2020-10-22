Цхинвал, , 10:38 — REGNUM Исполняющий обязанности министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев обратился к российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой прислать в республику госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 21 октября сообщает агентство «Рес».

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По данным журналистов, глава югоосетинского военного ведомства попросил прислать в республику госпиталь на 150 мест с необходимым оборудованием, а также направить в командировку медицинский персонал.

Гассеев также сообщил о потребности в лаборатории для проведения ПЦР-тестов на коронавирус и о необходимости провести дезинфекцию в воинских частях и социальных объектах.

В связи ухудшением эпидемиологической обстановки Гассеев призвал развернуть госпиталь в Южной Осетии в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что в Сухуме ранее, по просьбе абхазских властей, для лечения пациентов с COVID-19 был развернут мобильный госпиталь Минобороны России на 100 человек. Также в Абхазию прибыл и начал работать отряд радиационной, химической и биологической защиты для санобработки социальных объектов.

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