Анкара, , 10:24 — REGNUM Независимо от системы Североатлантического альянса (НАТО) будут задействованы российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция приобрела у России. Об этом 22 октября сообщил глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар, его слова приводит телеканал ТRТ.

«С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо», — заявил Акар.

При этом он отметил, что Турция приобрела у России ЗРС С-400, еще не означает, что Анкара «отдаляется от НАТО».

При этом турецкий министр обороны подчеркнул, что власти Турции все еще готовы рассмотреть возможность приобретения американских зенитных ракетных комплексов Patriot в случае, если власти США предоставят им выгодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября турецкий вице-президент Фуат Октай, что упущением было не подключать Турцию к переговорам по Нагорному Карабаху, которые проходили под эгидой России.