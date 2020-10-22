Джакарта, , 10:16 — REGNUM Председатель оперативной группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо раскрыл данные, связанные с передачей коронавируса в офисах, сообщает Detik.

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По его словам, большинство офисных работников, подвергшихся воздействию COVID-19, носили защитные маски в офисах. 90% сотрудников офисов являются дисциплинированными людьми и всегда носят маски.

«Безопасность — это когда мы дисциплинированно носим маски, держимся на расстоянии», — заявил Дони Монардо, добавив, что в настоящее время нет места, которое полностью защищено от передачи коронавируса.

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