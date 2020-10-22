Варшава, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государству стоит готовиться к третьей и четвертой волнам коронавируса. Также он объявил, что порекомендует на заседании правительственной группы по управлению кризисами перевести с 24 октября всю территорию Польши в «красную зону». Об этом передает Polskie Radio 24.

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«На данный момент мы должны начать готовиться к возможным третьей и четвертой волнам пандемии. Мы точно не знаем, когда будет вакцина. Но предполагаем, что это может быть второй или третий квартал следующего года», — сказал Матеуш Моравецкий.

Как отметил премьер-министр, Польша входит в число тех стран ЕС, которые «заплатили за вакцину необходимую сумму и таким образом встали в очередь стран, которые смогут получить вакцину сразу, как только она будет создана». «Значит, как только вакцина будет доступна, она будет доступна и Польше», — заверил глава правительства.

Моравецкий отметил, что ситуация с распространением заражений COVID-19 ухудшается, число подтвержденных диагнозов растет, в связи с чем всю территорию Польши необходимо включить в «красную зону», т. е. зону с наиболее строгими ограничительными мерами.

Напомним, в настоящее время в «красных» зонах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее плачевна, приняты следующие меры: в одной очереди смогут стоять не более 5 человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше 7 метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах, за исключением практических занятий.