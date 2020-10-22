Женева, Швейцария, , 10:03 — REGNUM Несколько стран рассматривают возможность ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), документ может быть утверждён в самое ближайшее время. Об этом исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин сообщила 21 октября агентству Associated Press (АР).

Фин сказала, что возможность ратификации рассматривают около десяти стран, но не уточнила, какие именно. Их руководство работает над тем, чтобы утвердить это соглашение «в ближайшую пятницу».

«Мы не уверены на 100%, что это произойдет, но надеемся на это», — добавила глава ICAN.

ДЗЯО начнёт действовать через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты. На сегодняшний день к договору присоединились 47 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не присоединится к ДЗЯО, так как этот договор не учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность, а также провоцирует разногласия между государствами.

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