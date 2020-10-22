Ереван, , 09:55 — REGNUM В данный момент на всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. Об этом 22 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Ночью ситуация в зоне противостояния Арцаха (непризнанная НКР) и Азербайджана была относительно стабильно-напряженной, — говорится в сообщении. — В настоящее время бои местного значения идут на всех направлениях линии фронта».

Также указывается, что ВС Азербайджана на центральном направлении предпринимали попытки проникновения диверсионного характера, пресеченные подразделениями армии обороны Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что сообщение минобороны Азербайджана о ракетном обстреле с армянской территории Габалинского района не соответствует действительности.