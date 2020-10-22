Уфа, , 09:56 — REGNUM Более 4 млн тонн зерна собрали в Башкирии и это является очень хорошим результатом. Об этом 22 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в 2020 году было собрано зерна на четверть больше, чем в прошлом году. Это было достигнуто благодаря огромному труду селян, а также мерам господдержки аграриев.

Он отметил, что правительство региона субсидировало затраты на удобрения, помогало закупить и сохранить семена. Все это привело к увеличению урожайности на три центнера с гектара. Помимо этого, были введены в оборот 29 тысяч га ранее не используемой пашни, которые ранее просто простаивали.

Хабиров подчеркнул, что теперь ставится цель — получить урожай зерновых в пять миллионов тонн. И это результат достижим для республики, поскольку здесь работают очень трудолюбивые люди, которые умеют работать.

Глава региона поблагодарил всех работников сельского хозяйства республики за такой результат и сообщил, что поддержка сельского хозяйства продолжится.

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