Джакарта, , 09:48 — REGNUM Индонезия намерена улучшать экономические отношения со странами Латинской Америки, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что Латинская Америка является потенциальной областью для расширения доступа на рынок индонезийской продукции, а также для получения поддержки Индонезии в международных организациях.

Одна из попыток максимизировать потенциал региона заключается в повышении статуса членства Индонезии в Тихоокеанском альянсе.

Тихоокеанский альянс — это региональная организация Латинской Америки, в которую входят Чили, Колумбия, Перу и Мексика. С 2015 года Индонезия является страной-наблюдателем при региональной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время визита в Индонезию попытался развеять слухи, связанные с планами сбросить в море радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1».

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