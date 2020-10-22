Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может уволить главу Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея и министра юстиции — генерального прокурора Уильяма Барра после президентских выборов 3 ноября. Об этом пишет 21 октября газета The Washington Post.

Увольнение Рея, отмечает издание, Трамп не раз обсуждал со своими советниками. Что касается Барра, Трамп всё более недоволен им из-за того, что правоохранители не могут подстегнуть предвыборную кампанию, как это было в 2016 году.

Трамп разочаровался в Рее и Барре в том числе из-за того, что они не запустили расследование против соперника главы США, демократа Джозефа Байдена, его сына Хантера и связанных с ними людей. За последние дни Трамп не раз публично призвал отправить Байдена в тюрьму и назвал его «коррумпированным политиком», говорится в публикации.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил газете, что Трамп проинформирует журналистов в случае, если перестанет доверять кому-то из подчинённых.