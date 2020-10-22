Махачкала, , 09:41 — REGNUM Дагестанские чиновники, которые участвуют в махинациях при проведении аукционов и отдают контракты недобросовестным подрядчикам, будут освобождены от должности. Об этом накануне, 21 октября, в ходе совещания по вопросам реализации в республике национальных и приоритетных проектов развития заявил врио главы региона Сергей Меликов.

Данная тема была затронута в ходе обсуждения проекта «Мой Дагестан — моя вода». Общественный координатор проекта, депутат парламента Дагестана Анна Безрукова отметила, что люди начали получать качественную воду в нужных объемах, однако в ходе общественного контроля были выявлены и некоторые сложности. Одна из них — недобросовестные подрядчики, которые, по ее словам, участвуют в аукционах и идут на существенные понижения при том, что по факту даже не имеют своей техники.

В ходе обсуждения было отмечено, что в Дагестане ведется реестр недобросовестных подрядчиков. Несмотря на это, некоторые из них все еще умудряются получать контракты, заявила депутат.

«В большей степени такие подрядчики приходят от вас, — обратился Меликов к главам муниципалитетов республики. — Зачастую это не подрядчик, это человек на двух стульях, который путем различных махинаций становится победителем конкурса».

Руководитель региона предупредил глав городов и районов, что в случае установления подобных махинаций в отношении виновных будут приняты соответствующие меры, вплоть до освобождения от должности.

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