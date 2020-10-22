Баку, , 09:37 — REGNUM Запуск баллистических ракет в направлении Габалинского района Азербайджана был произведен с армянской стороны. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

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«Двадцать второго октября в 09:00 (08:00 мск) с территории Армении в направлении Габалы и Кюрдамира был произведен пуск баллистических ракет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МИД Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что несколько населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха были обстреляны ВС Азербайджана.