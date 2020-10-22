Москва, 22 октября 2020, 09:23 — REGNUM Конфликт в Нагорном Карабахе в нынешней ситуации не имеет дипломатического разрешения из-за действий Азербайджана. Такое мнение, высказанное ранее премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
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Он подчеркнул в беседе с НСН, что, несмотря на все усилия России, переговорный процесс фактически не двигается, потому что азербайджанская сторона рассчитывает на военную победу и, заявляя о готовности решать всё мирным путём, Баку при этом идёт в наступление и выдвигает неприемлемые требования. Кроме того, по его словам, именно Азербайджан и Турция стали зачинщиками обострения в регионе.
Парламентарий считает, что российскому руководству пора определять свою позицию в этом конфликте. Затулин уверен, что Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. Каким образом это можно сделать, депутат точно не знает.
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При этом Затулин подчеркнул, что такие решения о применении силы, если они и будут приняты, будут «вынужденными», так как в результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе речь идёт об угрозе «расползания» по Кавказу боевиков, от которых «пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на сегодняшний день у вопроса Нагорного Карабаха не имеется дипломатического решения. Он подчеркнул, что армянская сторона всегда была готова к решению данной проблемы на основе взаимного компромисса, однако в данный момент ситуация сложилась так, что вещи, которые приемлемы для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.
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