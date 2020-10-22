Москва, , 09:23 — REGNUM Конфликт в Нагорном Карабахе в нынешней ситуации не имеет дипломатического разрешения из-за действий Азербайджана. Такое мнение, высказанное ранее премьер-министром Армении Николом Пашиняном, поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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Он подчеркнул в беседе с НСН, что, несмотря на все усилия России, переговорный процесс фактически не двигается, потому что азербайджанская сторона рассчитывает на военную победу и, заявляя о готовности решать всё мирным путём, Баку при этом идёт в наступление и выдвигает неприемлемые требования. Кроме того, по его словам, именно Азербайджан и Турция стали зачинщиками обострения в регионе.

Парламентарий считает, что российскому руководству пора определять свою позицию в этом конфликте. Затулин уверен, что Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. Каким образом это можно сделать, депутат точно не знает.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорнокарабахской, а армянской — территории путём десантной операции. Путём размыкания воздушной блокады», — предположил парламентарий.

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При этом Затулин подчеркнул, что такие решения о применении силы, если они и будут приняты, будут «вынужденными», так как в результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе речь идёт об угрозе «расползания» по Кавказу боевиков, от которых «пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные».

«Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», — уверен депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на сегодняшний день у вопроса Нагорного Карабаха не имеется дипломатического решения. Он подчеркнул, что армянская сторона всегда была готова к решению данной проблемы на основе взаимного компромисса, однако в данный момент ситуация сложилась так, что вещи, которые приемлемы для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

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