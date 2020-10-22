22 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Минская группа ОБСЕ должна предложить Баку и Еревану какое-то «суровое» решение, стимулирующее конфликтующие стороны к перемирию. Это первое. Второе. Баку и Ереван должны понять и принять тезис, согласно которому разрешения конфликта невозможно достичь военным путем и необходимы обоюдные уступки. У Лаврова ничего не получилось. Получится ли у Помпео?

Станислав Тарасов, , 09:22 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели «раздельные встречи» в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они состоялись в развитие телефонных контактов президента России Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и созданием условий для его устойчивого урегулирования», — указали в российском МИД. Армянское и азербайджанское внешнеполитические ведомства пока не приводят подробностей. Некоторые европейские издания полагают, что Москва якобы готовит встречу Пашиняна и Алиева в российской столице и «добивается мира в Нагорном Карабахе. Но американское издание Politico сообщает, что в активную игру на карабахском направлении включается Вашингтон. Главы МИД Армении и Азербайджана по отдельности должны пообщаться с госсекретарем США Майком Помпео во время визитов в Вашингтон 23 октября. При этом, отмечает портал, нет данных, будут ли министры встречаться друг с другом или проводить переговоры в трехстороннем формате. Госдепартамент тоже пока не дает комментариев.

До сих пор роль основного посредника играла Россия, однако две достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня не помогли положить конец столкновениям. Сам Помпео, комментируя предстоящую встречу и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сказал следующее: «Это сложная дипломатическая ситуация. И мы, как и большинство европейских стран, по-прежнему считаем, что правильный путь вперед — это прекратить конфликт. Сказать, что необходима деэскалация, ни одна страна не должна вмешиваться, подливать масла в этот конфликт. Никаких вооружений, никакой поддержки. Именно в этот момент потенциально может быть достигнуто дипломатическое решение, приемлемое для всех. Вот об этом я буду говорить с ними в пятницу». Госсекретарь, говоря о том, что «ни одна страна не должна вмешиваться» и «подливать масла в конфликт», имеет в виду, конечно, Турцию.

Несколько «творчески» оценивает ситуацию постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон: «Конфликт невозможно решить военным путем, его необходимо урегулировать c точки зрения вопроса границ и суверенитета. И это то, к чему мы стремимся. Россия добивается этого же и так же, как и Франция. И мы надеемся, что стороны согласятся с тем, что эта группа [Минская группа ОБСЕ] или любая группа, с которой стороны могут согласиться, будет для них заслуживающей доверия в решении этой основной проблемы, чтобы конфликт, убийства и разрушения могли прекратиться». На карабахском направлении ведет активную работу и мировая дипломатия. Президент Армении Армен Саркисян вылетел в Брюссель для обсуждения конфликта с представителями НАТО и Европейского союза. Осуществляются телефонные переговоры глав МИД Азербайджана и Армении со своими коллегами из других стран.

Но достигнуть хотя бы перемирия на линии фронта пока не удается. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях, продолжают военные действия и используют воинственную риторику. При этом позиции Баку и Еревана ужесточаются, что идет вразрез с согласованными ранее принципами мирного урегулирования. Бывший американский посол Кэри Кавано, занимавший в 1999—2001 годах пост сопредседателя Минской группы, считает, что «сегодня эскалация конфликта отличается от всей предыдущей интенсивности и явным стремлением Азербайджана изменить статус-кво, сегодня Баку верит, что может добиться успехов военным путем». Более того, Анкара открыто поддерживает Баку в его стремлении вернуть контроль над территорией Нагорного Карабаха. Потенциально, как считают многие эксперты, «дальнейшая эскалация только усугубит ситуацию, в том числе может перерасти в более широкий конфликт, с вовлечением других региональных игроков, а не только Турции».

По-хорошему Минская группа должна предложить какое-то «суровое» решение, стимулирующее конфликтующие стороны к перемирию. Это первое. Второе. Баку и Ереван должны понять и принять тезис, согласно которому разрешения конфликта невозможно достичь военным путем и необходимы обоюдные уступки. В военных столкновениях с обеих сторон погибло много людей, разрушены дома и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас Баку и Ереван сложно заставить задуматься о компромиссах. У Лаврова ничего не получилось. Получится ли у Помпео?