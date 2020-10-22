Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:15 — REGNUM В Новокузнецке из-за коронавируса сложилась очень серьёзная ситуация. Горожане сообщают о катастрофической нехватке антибиотиков и противовирусных средств в аптеках. Тема была затронута в прямом эфире передачи «Утро с мэром».

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"В городе идёт не просто вторая волна, в городе настоящий цунами, это то, о чём мы говорили весной, когда общались со спортсменами, а нам не верили, когда смотрители по больницам койки-места и освобождали роддома, а сейчас они все «под завязку, — цитирует «Новокузнецк.ру» мэра Сергея Кузнецова. — Вся система, которая сформировалась до коронавируса, просто не выдержала такого прострела. Ситуация очень серьёзная».

Кузнецов отметил, что все разом начали болеть, не хватает мест, врачей и лекарств.