Варшава, , 08:55 — REGNUM 22 октября в польском Сейме депутаты рассмотрят законопроект о борьбе с пандемией. В документ вошли предложения от разных политических сил. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Вошедшие в законопроект положения, предложенные правящей партией «Право и справедливость», предполагают среди прочего увеличение заработной платы врачей, борющихся с COVID-19, в два раза. А также освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за непреднамеренные ошибки, допущенные при лечении людей, инфицированных коронавирусом.

Из положений, предложенных главной оппозиционной силой, «Гражданской коалицией», в документ попало упрощение процедуры заказа медицинского оборудования.

Поправки, инициированные «левыми», предусматривают законодательное регулирование обязанности носить защитные маски в общественных местах. Благодаря Польской крестьянской партии в законопроекте присутствуют положения о ежемесячных пособиях в размере 1500 злотых (около 390 долларов США) для медицинских работников на время пандемии коронавируса.

Заседание по поводу рассмотрения данного законопроекта должно было состояться еще 21 октября вечером в зале пленарных заседаний. Однако его отложили до 22 октября. В случае, если Сейм проголосует за принятие проекта, он отправится в Сенат, который рассмотрит поправки в начале следующей недели.