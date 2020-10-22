Будапешт, , 08:53 — REGNUM МИД Венгрии не согласен с украинской трактовкой целей визита в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи. Об этом сообщила 21 октября венгерская служба «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

В министерстве уверены, что визит венгерского чиновника нельзя считать вмешательством в украинские местные выборы.

«Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов», — рассказали в МИД Венгрии.

По словам дипломатов, правительство Венгрии поддерживает развитие региона, которое идёт на пользу всем жителям Закарпатья, независимо от национальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Украины обратился к закарпатским правоохранителям с просьбой отреагировать на деятельность венгерских чиновников, которые якобы занимались политической агитацией накануне украинских местных выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины обвинил венгерских чиновников во вмешательстве в выборы