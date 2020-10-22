Сеул, , 08:48 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за неделю вырос на 0,5%, до 46,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 19 по 21 октября среди 1514 человек, не одобряют действия президента 48,6%, что на 1,4% меньше, чем неделю назад. От ответа воздержались 5,1%.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» вырос на 3,1%, до 35,3%, а партии Сила народна (бывшая Объединённая партия будущего), напротив, сократился на 2,3%, до 27,3%.

Между тем, уровень поддержки Открытой демократической партии составил 7,3%, Партии справедливости — 5,5%, Народной партии — 6,6%.