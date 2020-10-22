Киев, , 08:41 — REGNUM Украина ждёт от Ирана документы, подтверждающие тюремное заключение виновников авиакатастрофы самолёта компании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины (ГПУ).

Также украинская сторона требует передать ей лётный планшет экипажа, найденный поисковиками на месте крушения самолёта.

В пресс-службе офиса рассказали, что в Иран было направлено пять запросов, на которые были получены уклончивые ответы, а вопрос о заключении виновников трагедии был проигнорирован.

Украинские правоохранители рассказали, что, согласно иранскому законодательству, виновникам трагедии могут ограничить свободу на срок до трёх лет. В свою очередь, Украина намерена добиваться справедливого наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил о том, что его страна не пыталась скрыть подробности гибели украинского самолёта. По его словам, Иран готов наказать виновных и выплатить компенсации семьям погибших.

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