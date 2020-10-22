Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил задачи высшего совета по реформам. Об этом глава государства написал 22 октября на своей странице в Twitter.

По его словам, новый орган должен задать ориентиры в модернизации экономики, общественном развитии и институциональных реформах. Казахстан нуждается в новаторских подходах, которые лягут в основу стратегического плана развития страны до 2025 года.

Токаев добавил, что по каждому из шести направлений реформ будет сформирована рабочая группа, в которую войдут члены совета, а также международные и местные эксперты.

Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание высшего совета по реформам. Новый орган создан 14 сентября 2020 года.

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