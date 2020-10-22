Москва, , 08:21 — REGNUM Правительство России не намерено вводить масштабных и ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и ростом количества выявленных инфицированных SARS-C0V-2. Об этом на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент РФ Владимир Путин.

«По поводу возможности жёстких, тотальных ограничительных мер — мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин подчеркнул оправданность точечных мер, которые, по его словам, «должны и будут дальше применяться», но «в контакте и в диалоге с предпринимательским сообществом».

«Правительство тщательным образом анализирует всё, что происходит в связи с пандемией в отдельных отраслях», — отметил глава государства.

Такое заявление российский лидер сделал после просьбы основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова избежать закрытия производства. Бизнесмен отметил, что сейчас стоит сложная задача соблюсти баланс и сохранить жизни российских граждан, а также заработки и занятость.

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В свою очередь президент РФ обратился к предпринимателям с просьбой выработать конкретные корпоративные меры предосторожности совместно со специалистами.

«Специалисты предлагают общие меры, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия, от одного трудового коллектива к другому, специфика работы разная», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке экономики и приостановлении деятельности предприятий не идёт. По её словам, ведомство «на сегодняшний день в этом смысла не видит».

В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил об отсутствии планов по закрытию точек общественного питания и ретейла. Также стало известно, что российские власти не планируют объявлять нерабочие недели по всей стране из-за эпидемии COVID-19, как это было весной 2020 года.