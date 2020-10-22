Москва, 22 октября 2020, 08:21 — REGNUM Правительство России не намерено вводить масштабных и ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и ростом количества выявленных инфицированных SARS-C0V-2. Об этом на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом Путин подчеркнул оправданность точечных мер, которые, по его словам, «должны и будут дальше применяться», но «в контакте и в диалоге с предпринимательским сообществом».
Такое заявление российский лидер сделал после просьбы основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова избежать закрытия производства. Бизнесмен отметил, что сейчас стоит сложная задача соблюсти баланс и сохранить жизни российских граждан, а также заработки и занятость.
Читайте также: В России исключили повторение режима нерабочих дней
В свою очередь президент РФ обратился к предпринимателям с просьбой выработать конкретные корпоративные меры предосторожности совместно со специалистами.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на рост числа выявленных случаев коронавируса, речи о блокировке экономики и приостановлении деятельности предприятий не идёт. По её словам, ведомство «на сегодняшний день в этом смысла не видит».
В свою очередь министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил об отсутствии планов по закрытию точек общественного питания и ретейла. Также стало известно, что российские власти не планируют объявлять нерабочие недели по всей стране из-за эпидемии COVID-19, как это было весной 2020 года.