Москва, , 08:20 — REGNUM Совет Федерации информирует руководство страны о положении дел в Норильске (Красноярский край), подготовив системный доклад.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, сенаторы рассмотрели итоги выездного совещания трёх комитетов Совфеда в регионе на заседании 21 октября.

Напомним, сенаторы и представители федеральных министерств и ведомств побывали в Норильске 13 октября. В том числе они осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК) и ознакомились с ходом ликвидации её последствий.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев считает, что аварию можно было предотвратить, однако к ней привели системные нарушения требований экологической безопасности. Теперь восстановление окружающей среды может занять годы или десятилетия.

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На совещании прозвучала информация, что авария выявила социально-экономические проблемы Норильска. Коммунальные сети города сильно изношены, в Норильске не хватает школ и детсадов, медицинских кадров, практически половина жилого фонда — ветхая и так далее. При этом в Норильске в основном живут работники градообразующего предприятия и их семьи.

Для обеспечения города водой необходимо построить гидротехническое сооружение. По словам председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко, в строительстве сооружения должен в значительной мере поучаствовать «Норильский никель», так как предприятие потребляет до 75% воды.

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По мнению участников заседания, ответственность за состояние Норильска и качество жизни горожан должны сообща нести муниципальные, региональные, федеральные власти и бизнес.

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Сенаторы убеждены, что назрела необходимость разработки новой комплексной программы социально-экономического развития города. Они сформировали ряд предложений для включения в проект постановления Совфеда.

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Сообщается, что губернатор Красноярского края Александр Усс готов прислать в Совфед делегацию специалистов, которые будут совместно с профильным комитетом дорабатывать проект постановления.

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«Принимая постановление, мы берём на себя огромную ответственность обеспечить его чёткое выполнение. И мы это сделаем. Кроме того, мы подготовим системный доклад руководству страны», — подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 НТЭК (принадлежит «Норникелю») разлилось свыше 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. Была объявлена ЧС федерального характера.

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