Джакарта, , 08:04 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время визита в Индонезию попытался развеять слухи, связанные с планами сбросить в море радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1», сообщает Antara.

Ёсихидэ Суга подтвердил, что правительство Японии не приняло окончательного решения относительно судьбы радиоактивных отходов атомной электростанции «Фукусима-1», но как можно скорее разработает политику в отношении этого вопроса.

«Обработку этой загрязненной радиоактивными веществами воды нельзя больше откладывать», — заявил премьер-министр Японии, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции с японскими и индонезийскими СМИ.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что правительство планирует сбросить в море более миллиона тонн радиоактивной воды. По крайней мере около 1,2 миллиона тонн радиоактивных отходов в настоящее время хранятся в больших резервуарах для воды на АЭС «Фукусима-1».

Радиоактивные отходы должны пройти процесс фильтрации перед тем, как попасть в море. Однако в 2018 году компания Tokyo Electric извинилась и признала, что ее система очистки не может полностью отделить радиоактивный материал от жидких отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии опроверг обвинения в том, что четырехстороннее индо-тихоокеанское сотрудничество направлено на формирование альянсов, таких как НАТО, для противодействия влиянию Китая.

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