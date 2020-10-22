Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло ноутбук сына кандидата от демократов на выборах президента США Джо Байдена Хантера из-за расследования дела об отмывании денег. Такую версию представили журналисты американского телеканала Fox News.

По информации СМИ, изъятие могло состояться в 2019 году. При этом остается неясным, продолжает ли ФБР указанное расследование и связано ли оно напрямую с Хантером Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября руководитель Национальной разведки США Джон Рэтклифф отверг информацию о том, что компромат на Хантера Байдена и Джо Байдена попал в распоряжение американских властей от представителей России.

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