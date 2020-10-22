Бишкек, , 06:27 — REGNUM Нариман Тюлеев, исполнявший обязанности мэра киргизской столицы Бишкека с 21 октября, ушел с должности, сообщает пресс-служба мэрии столицы Киргизии.

«Я даже не успел войти в курс дела, как вокруг кресла развернулась грязная борьба различных группировок», — заявил он.

После этого Тюлеев посоветовался с и.о. главы государства Садыром Жапаровым и принял решение уйти в отставку с должности и.о. мэра Бишкека. Освободившуюся должность временно займет первый вице-мэр города Алмаз Бакетаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киргизии назначили дату проведения выборов в парламент страны — 20 декабря 2020 года. Результаты предыдущих выборов, прошедших 4 октября, были аннулированы после массовых протестов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии пройдут новые парламентские выборы