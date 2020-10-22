Москва, 22 октября 2020, 05:52 — REGNUM Обсуждаемая инициатива по введению четырехдневной рабочей недели в России оставляет без ответа вопросы об эффективности такого шага, заявил 21 октября заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Михаил Терентьев («Единая Россия») в интервью «Вечерней Москве».
«Повысятся ли интенсивность и производительность труда в оставшиеся дни? Каким образом? Какими будут заработки при новых условиях? Устроят ли они людей?» — задал вопросы депутат.
По словам Терентьева, неудачная реализация инициативы может привести к ссорам граждан, поскольку возникнут сложности в вопросе оплаты труда.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю и поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах реализации этой инициативы. В течение года идея не раз подвергалась критике со стороны экспертного сообщества.
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