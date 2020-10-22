Ереван, , 05:30 — REGNUM Азербайджан понёс большие потери в ходе войны в Нагорном Карабахе и теперь бросает в бой последние резервы, заявил 22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает агентство Sputnik.

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«Наши наблюдения показывают, что противник бросает в бой последние резервы. Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон», — прокомментировал он ситуацию.

Пашинян добавил, что крупные потери не позволяют противнику выносить тела из зоны боевых действий, поэтому Азербайджан отказывается от гуманитарного перемирия. В противном случае, по мнению премьер-министра, азербайджанским властям придётся «доставить в страну более десяти тысяч тел военнослужащих» на фоне заявлений о фронтовых успехах.

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