Киев, , 04:45 — REGNUM В район Конча-Заспе, где находятся государственные дачи президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой стянуты около ста сотрудников силовых ведомств для охраны порядка, сообщает издание «Страна.UA».

По сведениям журналистов, это решение связано с протестами и последующими за ними столкновениями в Киеве из-за судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Задействованные силовики готовятся к тому, что акции протеста начнутся рядом с указанными дачами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая у здания офиса президента Украины собрались около 200 человек и устроили акцию протеста в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

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