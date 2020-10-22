Новосибирск, , 04:37 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости добиться соблюдения всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что ситуация в регионе достаточно сложная, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Масштаб второй осенней волны коронавируса в Новосибирской области и в целом в стране и в мире больше, чем мы переживали весной, система здравоохранения региона работает с большой нагрузкой. Тем не менее, мы понимаем, что повторное введение ограничительных мер по аналогии с тем, как мы это делали весной, может быть губительно для региональной экономики, для функционирования многих предприятий и организаций из сферы бизнеса, поэтому на данный момент мы не принимаем дополнительных ограничительных мер за исключением отдельных точечных, — отметил глава региона. — В настоящее время правильная тактика — добиться соблюдения всех необходимых мер безопасности — это дезинфекция, масочный режим, карантинные мероприятия. Если ограничительные меры и будут вводиться, то только там, где обеспечить исполнение таких мер практически невозможно».

Травников выразил уверенность, что строгой дисциплиной, требовательностью к себе и к другим регион сможет удержать ситуацию и завершить вторую волну коронавируса достаточно быстро.

Согласно официальным данным, для медицинской помощи пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями в регионе задействовано 50 медицинских организаций — 44 ковид-центра и шесть медицинских организаций, осуществляющих сортировку пациентов с неизвестным статусом. Мощность клинической базы составляет 4509 мест. До конца октября дополнительно будет развернуто 560 коек.