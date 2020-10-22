Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Россия и Иран якобы предприняли усилия для получения информации о регистрации американских избирателей и получили её, заявил 21 октября журналистам директор национальной разведки США Джон Рэтклифф.

«Иран и Россия предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами», — сказал он.

По словам главы национальной разведки, речь идёт о регистрационных данных, которые можно использовать для связи с избирателями, чтобы сообщать им информацию, «которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос и подорвет ваше доверие к американским выборам».

Добавим, антироссийская информационная кампания в США ведётся одновременно с избирательной. В августе Госдеп сообщал, что сделал массовую рассылку SMS-сообщений по России для получения информации о возможных кибератаках в период президентских выборов.

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