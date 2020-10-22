Ереван, , 03:10 — REGNUM Войну в Нагорном Карабахе можно остановить исключительно мирным путём, приверженность которому сохраняют в Армении, заявили 21 октября в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

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«Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Там добавили, что Ереван поддерживает безоговорочное прекращение огня, о котором стороны договорились 10 и 17 октября, и призвали Азербайджан и Турцию отказаться саботирования усилий других стран, направленных на установление контролируемого режима прекращения огня.

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