Приштина, , 02:55 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род 21 октября опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter заявление с критикой решения правительства Авдуллы Хоти о роспуске антикоррупционной службы в составе полиции Косово, последовавшей за отстранением от должности главы полиции Рашита Чаляя.

Джон Род К сожалению, решение правительства Косово о роспуске антикоррупционной службы вызвало серьезные опасения относительно наличия политической воли к эффективному расследованию коррупционных схем.

Косовский политик объяснил свое решение тем, что служба принимала антиконституционные решения и пообещал востановить законность. Однако в гражданском обществе, а также в Евросоюзе данное решение было воспринято негативно, как признак того, что расследования службы стали представлять угрозу для Хоти или его покровителей.

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