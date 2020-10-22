Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Госдепартамент США одобрил возможную поставку вооружений на Тайвань на сумму в $1,8 млрд, сообщает пресс-служба агентства по оборонному сотрудничеству Соединенных Штатов.

По данным ведомства, речь идет о поставках крылатых ракет SLAM-ER и реактивных систем залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить разведывательные датчики для самолетов MS-110.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно о планах США поставить Тайваню вооружение на сумму $5 млрд. В список вооружений вошли также беспилотники и противокорабельные ракетные комплексы. Теперь решение о поставках должен принять Конгресс США.

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