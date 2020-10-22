Москва, , 02:01 — REGNUM Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе только усилится в случае ввода турецких военных в зону конфликта, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

При этом, по мнению сенатора, региону придется забыть о мирном урегулировании. Так, он прокомментировал слова турецкого вице-президента Фуата Октая.

Алексей Пушков «Вице-президент Турции Октай подтвердил готовность отправить турецкие войска в Карабах в случае просьбы Баку. Турецкие военные в Карабахе? Это привело бы к расширению и интернационализации конфликта и исключило бы мирный сценарий. Не говоря уже о возрождении призраков прошлого».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Турция готова направить свои вооруженные силы в Нагорный Карабах в случае соответствующей просьбы со стороны властей Азербайджана. Он отметил, что страна и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган не будут колебаться в этом вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Армении: в Карабахе отражены все атаки азербайджанской армии